- В России возродили производство РСЗО "Удав" и "Запад" для ВМФ. Готовятся к войне?10:10
- "В войнах нет победителей, есть только проигравшие" - новый генсек ООН сделал заявление (ВИДЕО)10:04
- В Казахстане рухнула многоэтажка, есть погибшие09:20
- В Данії помер родич останнього російського імператора Миколи IІ09:06
- Благодаря Трампу в мире появилось новое слово08:25
- Трамп получит "решительный ответ" от американского Конгресса при попытке отменить санкции против РФ08:17
- Турецкий народ не пойдет на поводу у террористов — Эрдоган21:35
- Украинка рассказала, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле, в котором произошел теракт18:20
- "Ваша трагедия - наша", - дипломаты из МИД Украины и Павел Климкин удивили бурной реакцией на теракт в Стамбуле17:52
- США еще не сказали последнего слова по Донбассу16:17
"В войнах нет победителей, есть только проигравшие" - новый генсек ООН сделал заявление (ВИДЕО)
Новый генеральный секретарь ООН выступил со своим первым заявлением после вступления в должность.
С 1 января 2017 года Пан Ги Муна на посту генсека ООН сменил Антониу Гутерриш. Его первая речь была похожа на новогоднее обращение и в основном сводилась к пожеланию мира во всем мире.
Гутерриш призвал всех объединиться, прекратить распри и обеспечить мир, пишет "Биржевой лидер".
"Давайте дадим себе обет поставить на первое место в 2017 году достижение мира. Пусть в этом году все – и рядовые граждане, и руководители государств смогут преодолеть разногласия и установить диалог, основанный на уважении друг к другу", - сказал он.
Гутерриш пообещал приложить максимум усилий для решения проблем людей, оказавшихся в заложниках военных конфликтов.
"В войнах нет победителей, есть только проигравшие", - заявил генсек ООН.
Во главе ООН Антониу Гутерриш будет 5 лет, до 31 декабря 2021 года. В период 1995-2002 годов нынешний генсек ООН возглавлял правительство Португалии, а затем долгое время проработал Верховным комиссаром Организации объединенных наций по вопросам беженцев, так что этот вопрос ему хорошо известен.
Фото: bnr.bg/
Теги: Донбасс, пост, Генеральная ассамблея ООН, заяц
- "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы" - известный кардиохирург обвинил руководство Минздрава 09:45
- Во время пьяной ссоры боевиков взорвалась граната, есть потери09:35
- С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе09:27
- На железнодорожном вокзале Мариуполя полицейские задержали мужчину с боеприпасами08:54
- Российские кураторы во время праздников оставили "защитников русского мира" на Донбассе без табельного оружия08:00
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке07:42
- Мнение: Трамп будет работать на интересы США, а существование РФ не в интересах США"07:30
- Во время новогоднего поздравления Порошенко на оккупированном Донбассе не было доступа к интернету07:19
- За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военных06:59
- В начале января прифронтовой Мариуполь посетит пророссийский глава ОБСЕ21:58
- Samsung представила первый в мире "безветренный" кондиционер10:35
- Ученые определились с жильем для колонизаторов Марса10:20
- В России возродили производство РСЗО "Удав" и "Запад" для ВМФ. Готовятся к войне?10:10
- "В войнах нет победителей, есть только проигравшие" - новый генсек ООН сделал заявление (ВИДЕО)10:04
- "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы" - известный кардиохирург обвинил руководство Минздрава 09:45
- Во время пьяной ссоры боевиков взорвалась граната, есть потери09:35
- С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе09:27
- В Казахстане рухнула многоэтажка, есть погибшие09:20
- Нардеп Пашинский рассказал о перестрелке и опубликовал "кровавое фото"09:13
- В Данії помер родич останнього російського імператора Миколи IІ09:06
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Кремль готовится к большой войне?
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман