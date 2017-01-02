"В войнах нет победителей, есть только проигравшие" - новый генсек ООН сделал заявление (ВИДЕО)

02.01.2017 10:04

Новый генеральный секретарь ООН выступил со своим первым заявлением после вступления в должность.

С 1 января 2017 года Пан Ги Муна на посту генсека ООН сменил Антониу Гутерриш. Его первая речь была похожа на новогоднее обращение и в основном сводилась к пожеланию мира во всем мире.

Гутерриш призвал всех объединиться, прекратить распри и обеспечить мир, пишет "Биржевой лидер".

"Давайте дадим себе обет поставить на первое место в 2017 году достижение мира. Пусть в этом году все – и рядовые граждане, и руководители государств смогут преодолеть разногласия и установить диалог, основанный на уважении друг к другу", - сказал он.

Гутерриш пообещал приложить максимум усилий для решения проблем людей, оказавшихся в заложниках военных конфликтов.

"В войнах нет победителей, есть только проигравшие", - заявил генсек ООН.

Во главе ООН Антониу Гутерриш будет 5 лет, до 31 декабря 2021 года. В период 1995-2002 годов нынешний генсек ООН возглавлял правительство Португалии, а затем долгое время проработал Верховным комиссаром Организации объединенных наций по вопросам беженцев, так что этот вопрос ему хорошо известен.