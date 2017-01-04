Як «друг Кремля» стане главою Держдепу: важливі деталі

04.01.2017 10:38

Колишній CEO Exxon Mobil і ймовірний глава Державного департаменту у кабінеті Дональда Трампа Рекс Тіллерсон позбудеться акцій нафтової компанії

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Politeka.

В офіційній заяві Exxon Mobil, яка є у розпорядженні агентство Bloomberg, вказується, що Рекс Тіллерсон розірве всі зв’язки з компанією. Це необхідно для того, щоб уникнути конфлікту інтересів на посаді державного секретаря.

Зокрема, колишній СЕО відмовиться від бонусів на загальну суму $ 4,1 млн, які повинен був отримати в найближчі роки. Також Тіллерсон повинен отримати акції на $2 млн – вони будуть переведені в спеціальний незалежний фонд.

13 грудня Трамп заявив про свій намір висунути главу найбільшої нафтової компанії світу Exxon Mobil Рекса Тіллерсона на пост державного секретаря США. Обраний президент пояснив свій намір величезним досвідом керуючого і його глибоким розумінням геополітики.

Відзначимо, що Тіллерсон відомий як затятий противник санкцій проти Кремля і мав тісні бізнесові зв’язки в Росії. Він особисто знайомий з Володимиром Путіним, а також удостоєний російського ордена Дружби.

Источник: politeka.net.