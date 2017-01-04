- Як «друг Кремля» стане главою Держдепу: важливі деталі10:38
- Американський журналіст пояснив, як Трамп зупинить Путіна10:25
- Вьетнамец 18 лет прожил с ножницами в животе19:35
- Трамп потребовал облагать налогом мексиканские авто18:48
- Благодаря Трампу родилось новое слово18:35
- Теракт в Стамбуле: подозреваемый киргиз сделал заявление17:25
- Появился расширенный трейлер фильма "На 50 оттенков темнее" (видео)17:15
- Названы главные проблемы Кремля в сирийской войне16:55
- ЕС в замешательстве: посол Великобритании подал в отставку16:48
- ЧП в Италии: беженцы захватили в плен людей15:38
Як «друг Кремля» стане главою Держдепу: важливі деталі
Колишній CEO Exxon Mobil і ймовірний глава Державного департаменту у кабінеті Дональда Трампа Рекс Тіллерсон позбудеться акцій нафтової компанії
Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Politeka.
В офіційній заяві Exxon Mobil, яка є у розпорядженні агентство Bloomberg, вказується, що Рекс Тіллерсон розірве всі зв’язки з компанією. Це необхідно для того, щоб уникнути конфлікту інтересів на посаді державного секретаря.
Зокрема, колишній СЕО відмовиться від бонусів на загальну суму $ 4,1 млн, які повинен був отримати в найближчі роки. Також Тіллерсон повинен отримати акції на $2 млн – вони будуть переведені в спеціальний незалежний фонд.
13 грудня Трамп заявив про свій намір висунути главу найбільшої нафтової компанії світу Exxon Mobil Рекса Тіллерсона на пост державного секретаря США. Обраний президент пояснив свій намір величезним досвідом керуючого і його глибоким розумінням геополітики.
Відзначимо, що Тіллерсон відомий як затятий противник санкцій проти Кремля і мав тісні бізнесові зв’язки в Росії. Він особисто знайомий з Володимиром Путіним, а також удостоєний російського ордена Дружби.
Источник: politeka.net.
Теги: США, Донбасс, Путин, Кремль
- Трамп не может встретиться с Путиным и решить будущее Украины
- Оккупированный Донбасс - это нечто среднее между Сомали и Сектором Газа
- Путин созвал Совбез, где говорил об Украине
- В Китае появилась гигантская статуя петуха, похожего на Трампа (ФОТО)
- Порошенко и Путин устали друг от друга и почти не общаются
- Политолог: Путин добивается возвращения в Ялтинско-Потсдамский мир
- Еще одна трагедия под Светлодарской дугой11:05
- Тука рассказал, когда на Донбассе можно провести выборы10:15
- В зоне АТО не прекращаются обстрелы: украинских военных атаковали 39 раз09:50
- Поймали вооруженного «коменданта» «ЛНР», промышлявшего пытками мирных граждан21:58
- Бывший пленный «ДНР» сообщил, как «Моторола» убил «киборга» Броневицкого21:40
- Доник о том, как добиться изменений в украинской армии17:48
- Климкин с новым главой ОБСЕ прибыли в Мариуполь 17:35
- В Покровске задержана женщина, изготовляющая паспорта для ДНР15:12
- Луганск: пьяный сепаратист получил серьезные травмы при взрыве самодельной петарды13:38
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой12:50
- Еще одна трагедия под Светлодарской дугой11:05
- Президент поручил МИД обеспечить перевозки останков Олеся в Украину 10:50
- В начале 2017 года борщовый набор снова подешевел10:45
- Як «друг Кремля» стане главою Держдепу: важливі деталі10:38
- Американський журналіст пояснив, як Трамп зупинить Путіна10:25
- Китай объявил "красную тревогу" из-за смога10:20
- Тука рассказал, когда на Донбассе можно провести выборы10:15
- Ківа роздмухав черговий сексистський скандал10:10
- Апелляционный суд постановил судить Януковича без видеодопроса10:05
- В зоне АТО не прекращаются обстрелы: украинских военных атаковали 39 раз09:50
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО
- Лозунги Плотницкого, элитные корпоративы и нищета - оккупированный Луганск встретил Новый год