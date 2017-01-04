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Нездоровый юмор или акт мести: в Германии мужчину замуровали в доме
В городке Майнгаузен в центральной Германии неизвестные ночью замуровали вход в дом мужчины, пока он спал, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что мужчина попытался выйти из своего дома через двери, но увидел за ними кирпичную стену.
Как рассказала полиция местным СМИ, выход замуровали неизвестные злоумышленники ночью.
В полиции отметили, что стену могли построить достаточно быстро, в течение нескольких минут. Мотив такого поступка пока непонятен. Это могла быть шутка, акт мести, или, возможно, кто-то заключил пари.
В связи с инцидентом полиция разыскивает нескольких человек.
Сообщается, что ущерб, нанесенный помещению, оценивается в 500 евро.
"Это напомнило мне строительство Берлинской стены", - рассказал представитель полиции местному новостному порталу Hessenshau.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Германия, месть
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