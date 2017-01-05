Тиллерсон назвал Путина «хулиганом на детской площадке»

05.01.2017 16:58

Колумнист Вашингтон Пост Джош Риган приводит слова от своих источников и отмечает, что Рекс Тиллерсон, собирающийся вступить в должность госсекретаря США, выступил с жесткой критикой в адрес России, информирует replyua.net. Источник сообщает, что гневная речь Тиллерсона якобы прозвучала во время встречи с сенаторами от Демократической и Республиканской партий.

Источник уверяет в том, что кандидат на пост госсекретаря пытался заверить всех в том, что занимает антироссийскую позицию. Источник приводит слова кандидата: «Я знаю, что Россия и Путин – это всего лишь хулиганы на детской площадке. Там уважают только силу, и мы должны также исходить с позиции силы в отношении РФ, в противном случае у нас появится множество проблем». Один из сенаторов, присутствовавший на встрече, подчеркнул, что Тиллерсон продемонстрировал всем – он знает, что исходит от России, и ему известно об угрозах.

Однако вопрос антироссийских санкций Тиллерсон проигнорировал и отказался их комментировать. Что касается ответных действий на кибератаки, кандидат отметил, что по этому вопросу он должен консультироваться с командой Трампа.

Источник: from-ua.com.