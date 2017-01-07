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Мобильные телефоны негативно влияют на восприятие информации

07.01.2017 15:10
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Мобильные телефоны негативно влияют на восприятие информации

Мобильные телефоны негативно влияют на восприятие человеком информации.

Об этом сообщают японские ученые, которые проводили исследования в этой области. Главная проблема в фокусировании внимания. На сегодняшний день на планете почти девяносто процентов людей пользуются мобильными телефонами или какими-то другими портативными гаджеты для связи. Каждый человек ежедневно тратит около десяти минут для общения по мобильному устройству связи.

По мнению ученых, ежедневное пользование телефоном вредит человеку, не позволяя ему быстро и качественно воспринимать информацию.

Люди, которые не пользуются гаджетами, показывают намного лучшие показатели восприятия информации. Главным недостатком мобильных телефонов является то, что при их использовании теряется концентрированность на том или другом занятии, что приводит к потере внимательности. А когда человек теряет внимательность, он не может нормально запоминать новую информацию.

Его мозг пропускает через себя очень много различных данных, но при этом очень мало из них, он способен запомнить.

 

Источник: ua.today.



Теги: Донбасс, информация, мобильный телефон
 
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