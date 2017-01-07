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Россияне занервничали из-за «подруги из Киева» в окружении Трампа

07.01.2017 08:49
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Россияне занервничали из-за «подруги из Киева» в окружении Трампа

Оказывается, помимо того, что у дочери избранного президента США Дональда Трампа весьма украинское имя Иванка, так и у самого Трампа есть близкая подруга украинка.

Это модель, экс-ведущая телеканала «Интер» Александра Николаенко. Российские СМИ уже успели назвать девушку «агентом влияния Киева», пишет replyua.

Первое знакомство американского миллиардера и украинской красавицы произошло в 2001 году, когда одесситка учувствовала в конкурсе «Мисс Вселенная 2001», который по стечению обстоятельства организовал в Эквадоре Дональд Трамп. Тогда украинка вошла в первую десятку красавиц мира. Ну, а дальше было знакомство и замужество Александры Николаенко с ближайшим другом и компаньоном Трампа Филом Раффином, который не один раз вытягивал Дональда Трампа из долгов и помогал строить империю. На свадьбе Александры и Филиппа свидетель со стороны жениха Дональд Трамп признался, что именно он настоял на браке, так как украинка ему очень понравилась не только своей красотой, но и рассудительностью. Как сообщают американские СМИ, между Николаенко и Трампом завязалась крепкая дружба. О связи Дональда Трампа и известной украинки активно говорят в России и ожидают, прислушается ли он к своей старой знакомой в отношении поддержки Украины или же поступит по-своему.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Россия, Донбасс, Киев, подруга
 
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