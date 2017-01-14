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Обама, уходя, оставил еще один "подарок" для Путина

14.01.2017 09:18
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Обама, уходя, оставил еще один "подарок" для Путина

Президент США Барак Обама в пятницу, 13 января, продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине. Об этом говорится в распространенных Белым домом документах, - сообщает ТАСС.

"Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в распоряжении американского президента. 

"Поэтому я постановил, что необходимо продолжать режим (санкционного) чрезвычайного положения в соответствии с указом 13660 в отношении России", - отметил Обама. 

Таким образом, санкции продлевается еще на год. Сам указ №13660 был опубликован 6 марта 2014 года. Впоследствии он дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций. 

Всего в отношении России из-за событий на Украине было выпущено три президентских указа США - от 16 и 20 марта 2014 года и от 19 декабря того же года по Крыму.

Под американские санкции подпал целый ряд граждан России, в числе которых официальные лица, и представители правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, ограничительные меры коснулись некоторых крупных российских предпринимателей, нескольких компаний и руководства провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Отметим, избранный президент США Дональд Трамп намерен после вступления в должность главы государства оставить в силе санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы. 


Фото: tass.ru/

Теги: Россия, США, Донбасс, продавец, Обама, санкции
 
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