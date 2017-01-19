Сенегал и Нигерия приготовились к вторжению в Гамбию

19.01.2017 08:57

Вооруженные силы Сенегала и Нигерии готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если ее многолетний президент Яхья Джамме не покинет свой пост в полночь по Гринвичу в связи с истечением полномочий.



Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си. В заявлении представителя вооруженных сил Сенегала говорится, что армия уже приведена в полную готовность и начнет действовать, если власти Гамбии не сумеют найти политическое решение кризисной ситуации.



Нигерия сообщила, что подготовила свою авиацию. В случае необходимости она поддержит сенегальские сухопутные войска в ходе их вторжения в Гамбию. Из самой Гамбии уже эвакуируют туристов - в основном голландских и британских. Разрешение на вторжение в Гамбию властям Сенегала выдало Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). Оно в декабре поддержало победу на выборах президента Гамбии оппозиционера Адама Бэрроу.

Итоги тех выборов были оспорены действующим президентом Сенегала - признав поначалу свое поражение, Джамме вскоре изменил свою позицию и заявил, что выборы прошли с многочисленными нарушениями.

Президент пожаловался в суд, который, впрочем, рассмотрит его иск только весной. В связи с этим полномочия Джамме, истекавшие в ночь на 19 января, были официально продлены еще на три месяца, что не понравилось ЭКОВАС. Регулярные вооруженные силы Сенегала насчитывают около 20 тысяч человек, а военный бюджет страны составляет примерно 300 млн долларов в год. Численность вооруженных сил Гамбии оценивается в 2,5 тысячи человек.





Источник: unian.net.