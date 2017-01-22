- Россия уничтожит армию Британии за день20:30
- Трамп ответил на протесты против него18:00
- Британская ракета сбилась с курса и полетела в сторону США17:40
- Как украинцы «купили» Трампа 14:50
- Дорогу в Польше засыпало американскими снарядами14:00
- У Порошенко озвучили прогноз по большой сделке Путина с Трампом11:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- "Марш женщин" против президента Трампа собрал сотни тысяч американцев22:47
- Мнение российского политика: Россия на краю бездны, спасение - Трамп22:20
- В России планируют брать отпечатки пальцев у всех иностранцев22:03
Россия уничтожит армию Британии за день
Daily Mail ссылается на экспертов Центра исторического анализа и исследования конфликтов. Британия останется без эффективной боевой силой из-за сокращения военного бюджета. Об этом Daily Mail, ссылаясь на экспертов Центра исторического анализа и исследования конфликтов.
"Урезание расходов на оборону приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день "компетентным врагом", таким как Россия", - говорится докладе британских аналитиков.
По мнению экспертов, уменьшение финансирования приводит к истощению возможностей армии, особенно в части противостояния серьезным угрозам.
"И хотя в докладе признается, что Великобритании не угрожает немедленное прямое нападение, все же отмечается, что страна может быть втянута в конфликт", - пишет газета.
Уточняется, что втягивание в конфликты возможно в случае агрессии по отношению к союзникам Лондона или "стратегически важным странам".
Напомним, в августе прошлого года Times, ссылаясь на секретный доклад британских военных, писала, что армия Великобритании потерпит поражение на поле боя с российскими войсками.
Ранее сегодня СМИ узнали, что Минобороны Британии скрыло факт неудачного запуска твердотопливной баллистической ракеты Trident в июне 2016 года.
Источник korrespondent.net
Теги: Донбасс, армия, Англия, оборона, Россия
- Боевики переформировали свою оборону по типу подразделений ВС РФ
- Краматорская "оборона" министра: в кадре и за кадром (ВИДЕО)
- Порошенко привел в усиленную боевую готовность все подразделения возле Крыма
- Судья матча Англия-Украина признал свою ошибку
- Стало известно число российских военных возле границ Украины
- Российские фанаты напали на англичан после матча: четверо убитых (ФОТО, ВИДЕО)
- Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области 18:20
- Полиция Донецкой области ищет замену «Киевстару».16:20
- В Бахмуте военнослужащий ВСУ из Калашникова устроил стрельбу в квартире многоэтажки16:00
- Боевики вблизи Мариуполя обстреливали морпехов из минометов 15:10
- Украина поменяет Донбасс на Крым12:30
- Два года назад боевики "ДНР" расстреляли троллейбус с пассажирами в Донецке.12:00
- Порошенко заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно11:40
- В Мариуполе пропала связь "Киевстар" 11:20
- Силы АТО добыли ценный боевой трофей10:30
- За сутки боевики обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса10:10
- Россия уничтожит армию Британии за день20:30
- Украину заполонил поддельный мед20:00
- В феврале украинцам обещают временно отключить интернет19:20
- Когда можно отрезать отопление в многоквартирном доме19:00
- Строительство ж/д подъездов к Керченскому мосту планируют завершить уже в этом году18:40
- Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области 18:20
- Трамп ответил на протесты против него18:00
- Британская ракета сбилась с курса и полетела в сторону США17:40
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке17:30
- Масштабное ЧП в Киеве17:10
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)11:43
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году
- Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке