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Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе

23.01.2017 16:20
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Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе

Президенту РФ Владимиру Путину будет проще уйти с Донбасса, чем выполнить условия по отмене санкций, которые предложил новый глава США Дональд Трамп

Об этом говорится в статье «Дипломатия сделок и мантия Рейгана: какой будет внешняя политика Трампа», которая опубликована на портале Politeka.

В своих интервью новый президент США Дональд Трамп осудил интервенцию Кремля в Сирии. Однако заявил о готовности предложить российскому президенту Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Такое предложение вполне укладывается в «дипломатию сделок», которую намерен практиковать новый глава Белого дома. Для него не имеет большого значения, что санкции были введены в ответ на конкретные агрессивные действия РФ и что Москва и не думает отказываться от своего неадекватного поведения. Однако именно в таком духе геополитику представляет президент-бизнесмен.

С другой стороны предложение Трампа с недоумением восприняли не только в Киеве, не менее энергично его отвергли в Москве. Это не удивительно, поскольку единственное, что еще делает Россию неким подобием глобального игрока – это внушительный ядерный арсенал.

«По всем прочим критериям Российская Федерация, уступающая по уровню ВВП Австралии и Южной Корее, а по численности населения – Нигерии и Бангладеш, может претендовать лишь на статус игрока регионального, не более того», — говорится в материале.

Поэтому Путину легче убраться с Донбасса, чем пойти на сокращение ядерных арсеналов, делает вывод автор материала.

 

Источник:  politeka.net 



Теги: Россия, США, Донбасс, Путин
 
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