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Археологи нашли уникальное ископаемое насекомое возрастом в 100 млн лет

26.01.2017 17:20
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Археологи нашли уникальное ископаемое насекомое возрастом в 100 млн лет

Строение найденного насекомого не совпадает со строением ни одного из ныне известных

Археологи нашли неизвестное ископаемое насекомое возрастом в 100 млн лет в кусочке янтаря из Бирмы. О находке они рассказали в журнале Cretaceous Research.

По словам экспертов, у насекомого треугольная голова и большие выпуклые глаза. При этом ее нельзя отнести ни к одному из существующих отрядов насекомых – строение найденного насекомого не совпадает со строением ни одного из ныне известных.

Поэтому находку выделили в отдельный отряд – Aethiocarenodea. Само же насекомое получило название Aethiocarenus burmanicus.

Отмечается, что насекомое, вероятно, было всеядным. У него длинное и тонкое тело, длинные ноги – очевидно, оно быстро перемещалось и, судя по строению головы и шеи, имело обзор в 180 градусов. Кроме того, у него на шее расположены железы – возможно, они выделяли секрет, отпугивающий хищников.

 

Источник:  segodnya.ua




Теги: Донбасс, археология, насекомые
 
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