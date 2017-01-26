- В России взорвалась электростанция17:00
- Масштабная авария в Польше: пострадали более 70 автомобилей16:45
- Сирийская оппозиция отказалась от Конституции авторства Кремля16:02
- Украинцев за рубежом заставляли возить наркотики15:55
- Трамп может пожертвовать Украиной ради союза с РФ против Китая14:35
- Путин неожиданно запел: в Америке оценили вокальные данные Путина. ВИДЕО14:25
- Стало известно о «сирийских» планах Трампа13:45
- Как остановить Путина: политолог назвал неожиданный сценарий10:49
- Ученые: Бактерии умеют исполнять «синхронный танец»09:08
- ЦРУ вновь может открыть «тайные тюрьмы» за рубежом08:52
Археологи нашли уникальное ископаемое насекомое возрастом в 100 млн лет
Строение найденного насекомого не совпадает со строением ни одного из ныне известных
Археологи нашли неизвестное ископаемое насекомое возрастом в 100 млн лет в кусочке янтаря из Бирмы. О находке они рассказали в журнале Cretaceous Research.
По словам экспертов, у насекомого треугольная голова и большие выпуклые глаза. При этом ее нельзя отнести ни к одному из существующих отрядов насекомых – строение найденного насекомого не совпадает со строением ни одного из ныне известных.
Поэтому находку выделили в отдельный отряд – Aethiocarenodea. Само же насекомое получило название Aethiocarenus burmanicus.
Отмечается, что насекомое, вероятно, было всеядным. У него длинное и тонкое тело, длинные ноги – очевидно, оно быстро перемещалось и, судя по строению головы и шеи, имело обзор в 180 градусов. Кроме того, у него на шее расположены железы – возможно, они выделяли секрет, отпугивающий хищников.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, археология, насекомые
- Россия увеличит зарплату боевикам-"контрактникам", добровольцы с казаками - за бортом, - ИС
- Кремль назвал отмену авиасообщения с Украиной "допустимым безумием"
- Мать задержанного спецназовца Александрова удивлена "увольнениием" сына из армии
- На донбасском поле боя у агрессора есть два пути
- Путин заявил, что решение остаться ему у власти на следующий срок, зависит о его настроений
- Удар по нашим силам готовятся нанести регулярные части армии РФ
- Пораничники на Луганщине поймали украинца с тушей мяса на санях14:58
- Пятнадцать новых автобусов поступили в Мариуполь и готовятся к выходу на маршруты14:43
- Донбасс обстреляли из «Градов» и минометов, есть раненые10:38
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук09:38
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- ФСО - фронтовой словарь обывателя, или Краткие сводки с лужайки, на которой выросли боевые цветы08:15
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Битву лидеров УХЛ "Кременчук" – "Донбасс" смотрите в эфире XSPORT22:30
- Канал Ахметова увеличивает вещание на украинском языке22:19
- "Это не армия, а какой-то сброд" - двое боевиков сдались полиции22:09
- Археологи нашли уникальное ископаемое насекомое возрастом в 100 млн лет17:20
- В России взорвалась электростанция17:00
- Масштабная авария в Польше: пострадали более 70 автомобилей16:45
- В куске янтаря найден древний «муравей-пришелец» 16:30
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Сирийская оппозиция отказалась от Конституции авторства Кремля16:02
- Украинцев за рубежом заставляли возить наркотики15:55
- Мошенники нашли новый способ опустошить счета украинцев15:40
- Почему Кремль готов сдать Киеву боевиков Донбасса15:28
- Хакеры атаковали сайт Нацгвардии РФ15:20
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)