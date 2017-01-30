Белый дом озвучил первое условия для снятия антироссийских санкций

30.01.2017 07:15

Официальный спикер Белого дома Шон Спайсер озвучил первое условие для снятияантироссийских санкций

Об этом сообщает Politeka по информации ABC.

Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп еще не определился по поводу отмены ограничений, но всегда делает то, что обещает.

Совместная борьба России и США с террористами Исламского государства может стать первым шагом для отмены Вашингтоном санкций.

«Существует сфера, в которой мы должны работать с ними, если собираемся победить Исламское государство, и, думаю, это первый шаг», — назвал условие снятия санкций Спайсер.

В то же время он подчеркнул, что пока в Белом доме не приняли никаких решений по поводу санкций, но Трамп не исключает никаких возможностей.

Как писала politeka, в ЕС прогнозируют отмену антироссийских санкций после США.