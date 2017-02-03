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Маразм: российский политолог Марков назвал армию "ЛДНР"по силе "пятой или шестой в Европе" (ВИДЕО)
Кремлевский политолог Сергей Марков заявил, что “армия террористов “ЛНР” и “ДНР” является “пятой или шестой в Европе” по силе согласно рейтингам “Монгольского университета стратегических исследований”.
По его словам, по данным монгольских экспертов, “армия” террористов уступает лишь вооруженным силам Франции, Германии, Великобритании и Украины. При этом российскую армию он назвал не просто армией, а "сверхармией", которая вне конкуренции.
“Кстати сказать, они считают, что вот эти подразделения Моторолы, которого террористы с СБУ, так сказать, взорвали, и Гиви – они признаны другим институтом (забыл, к сожалению, как его тоже называют, тоже занимаются военной проблематикой) европейским признаны лучшими сухопутными подразделениями современной Европы”, – добавил Марков.
Фото: www.kp.ru/
Теги: Россия, Донбасс, армия, Сергей Абрамов, ДНР, ЛНР, политолог
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