Могерини призвала Россию немедленно прекратить бои на Донбассе

04.02.2017 16:04

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини обсудила в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обострение ситуации в Украине и заявила о необходимости немедленно прекратить бои. Об этом со ссылкой наЕвропейскую внешнеполитическую службу сообщает "Корреспондент".

"Могерини и Лавров подробно обсудили эскалацию насилия на востоке Украины. Высокий представитель – вице-председатель заявила о необходимости немедленного прекращения боев и о работе над полной имплементацией минских соглашений", – говорится в заявлении европейской стороны.

Напомним, ранее президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы прекратить эскалацию конфликта в Авдеевке.