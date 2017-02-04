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Могерини призвала Россию немедленно прекратить бои на Донбассе
04.02.2017 16:04
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини обсудила в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обострение ситуации в Украине и заявила о необходимости немедленно прекратить бои. Об этом со ссылкой наЕвропейскую внешнеполитическую службу сообщает "Корреспондент".
"Могерини и Лавров подробно обсудили эскалацию насилия на востоке Украины. Высокий представитель – вице-председатель заявила о необходимости немедленного прекращения боев и о работе над полной имплементацией минских соглашений", – говорится в заявлении европейской стороны.
Напомним, ранее президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы прекратить эскалацию конфликта в Авдеевке.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Россия, Донбасс, война, Европа, призыв, пребиотики, Минские договоренности
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