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Осуждение российской агрессии в Украине со стороны Запада на заседании Совбеза ООН стало для Кремля неожиданностью

04.02.2017 07:19
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Осуждение российской агрессии в Украине со стороны Запада на заседании Совбеза ООН стало для Кремля неожиданностью

Россия не рассчитывала на жесткое осуждение своих действий от США и Великобритании на заседании Совбеза ООН. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

 "Очень важно, что на этом заседании достаточно однозначно, я думаю, в какой-то степени неожиданно для России и господина Чуркина (Виталий, постоянный представитель РФ в ООН, - ред.) выступала новая представительница США госпожа Хейли (Никки, постоянный представитель США в ООН, - ред.) и представитель Великобритании (Мэтью Рикрофт, постоянный представитель Великобритании в ООН, - ред.). Они достаточно жестко осудили действия России, в том числе, назвав Крым оккупированной территорией, и никакие санкции не отменяют до освобождения Крыма. Кроме сомнительных моментов есть и этот положительный момент. Я убежден, Россия на него не рассчитывала", - сказал Марчук.


Фото: donbass.ua/

Теги: Россия, США, Донбасс, Великобритания
 
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