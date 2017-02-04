Осуждение российской агрессии в Украине со стороны Запада на заседании Совбеза ООН стало для Кремля неожиданностью

04.02.2017 07:19

Россия не рассчитывала на жесткое осуждение своих действий от США и Великобритании на заседании Совбеза ООН. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

"Очень важно, что на этом заседании достаточно однозначно, я думаю, в какой-то степени неожиданно для России и господина Чуркина (Виталий, постоянный представитель РФ в ООН, - ред.) выступала новая представительница США госпожа Хейли (Никки, постоянный представитель США в ООН, - ред.) и представитель Великобритании (Мэтью Рикрофт, постоянный представитель Великобритании в ООН, - ред.). Они достаточно жестко осудили действия России, в том числе, назвав Крым оккупированной территорией, и никакие санкции не отменяют до освобождения Крыма. Кроме сомнительных моментов есть и этот положительный момент. Я убежден, Россия на него не рассчитывала", - сказал Марчук.