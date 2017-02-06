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Кто в команде Путина руководит бойней на Донбассе

06.02.2017 16:23
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Кто в команде Путина руководит бойней на Донбассе

Стало известно, кто в команде российского президента Владимира Путина, причастен к организации бойни на Донбассе

Отвечая на вопрос Українських Новин, руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук назвал фамилию помощника Путина — Владислава Суркова. 

При этом он не смог подтвердить информацию о приезде Суркова на оккупированные территории Донбасса для организации агрессивных действий боевиков около Авдеевки, но отметил, что помощник Путина лично и давно координирует действия пророссийских сепаратистов.

По словам Ткачука, СБУ владеет большим количеством подтверждений того, что Сурков непосредственно принимает участие в организации агрессивных действий РФ по отношению к Украине как на оккупированных территориях, так и на другой территории в виде дестабилизационных процессов.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, Путин, СБУ
 
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