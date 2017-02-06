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Кто в команде Путина руководит бойней на Донбассе
Стало известно, кто в команде российского президента Владимира Путина, причастен к организации бойни на Донбассе
Отвечая на вопрос Українських Новин, руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук назвал фамилию помощника Путина — Владислава Суркова.
При этом он не смог подтвердить информацию о приезде Суркова на оккупированные территории Донбасса для организации агрессивных действий боевиков около Авдеевки, но отметил, что помощник Путина лично и давно координирует действия пророссийских сепаратистов.
По словам Ткачука, СБУ владеет большим количеством подтверждений того, что Сурков непосредственно принимает участие в организации агрессивных действий РФ по отношению к Украине как на оккупированных территориях, так и на другой территории в виде дестабилизационных процессов.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, СБУ
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