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У Путина начали угрожать США: рассматривается силовой сценарий
Представители власти Российской Федерации начали активно угрожать применить аналогичные меры в отношении Вашингтона, если США таки решатся на размещение нового ракетного оборудования в Азии и Европе.
Как информирует replyua.net, угрозы были озвучены после того, как перестал действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В частности, такую информацию обнародовал в эфире «Россия 24» главный военный страны-агрессора Сергей Шойгу: «не появятся в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там». Помимо того, глава Минобороны России отметил, что в Кремле предложили Вашингтону провести переговоры о ракетах средней и меньшей дальности. Согласно словам Шойгу, американская сторона пыталась найти повод, чтобы выйти из ДРСМД.
Напомним, ранее мы уже сообщали, что соединенные Штаты Америки давали стране-агрессору Российской Федерации шесть месяцев для того, чтобы вернуться к выполнению договора о ракетах, однако этого не произошло. В результате договор между США и РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности прекратил свое существование.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, угрозы
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