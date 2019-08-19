У Путина начали угрожать США: рассматривается силовой сценарий

19.08.2019 12:01

Представители власти Российской Федерации начали активно угрожать применить аналогичные меры в отношении Вашингтона, если США таки решатся на размещение нового ракетного оборудования в Азии и Европе.

Как информирует replyua.net, угрозы были озвучены после того, как перестал действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В частности, такую информацию обнародовал в эфире «Россия 24» главный военный страны-агрессора Сергей Шойгу: «не появятся в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там». Помимо того, глава Минобороны России отметил, что в Кремле предложили Вашингтону провести переговоры о ракетах средней и меньшей дальности. Согласно словам Шойгу, американская сторона пыталась найти повод, чтобы выйти из ДРСМД.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что соединенные Штаты Америки давали стране-агрессору Российской Федерации шесть месяцев для того, чтобы вернуться к выполнению договора о ракетах, однако этого не произошло. В результате договор между США и РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности прекратил свое существование.