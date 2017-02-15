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Шокирующее видео полтергейста попало в Сеть. ВИДЕО
Видео, опубликованное на популярном видеохостинге "YouTube" 9 февраля 2017 года зафиксировало, как некая сверхъестественная сущность сначала проникает в комнату, где спят два мужчины, а затем стаскивает одного из них за ноги с кровати. Данный инцидент произошел в Индии, в помещении, где отдыхали после рабочей смены два наемных работника, чьи имена не упоминаются, передает "Диалог.UA".
На снятых кадрах можно видеть, как в комнату со спящими мужчинами сначала открывается дверь, а через несколько секунд обе ноги одного из мужчин начинают подниматься над кроватью в воздухе. После чего невидимая сущность яростно начинает тянуть мужчину за ноги с кровати в сторону двери. Мужчина в панике просыпается и начинает отбиваться от потустороннего "гостя". Полтергейст отпускает конечности человека и тот в ужасе начинает озираться по сторонам, а затем выходит в коридор.
Теги: Донбасс, Индия, полтергейст, работник
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- В Мариуполе из двухметрового ковша льется светящаяся сталь22:00
- В Краматорске умерла новорожденная девочка. Родители обвиняют врачей21:39
- На донецком кладбище появилось больше сотни свежих могил21:21
- Заводы Мариуполя и Кривого Рога могут остановиться21:00
- В Луганске детей заставляют писать письма боевикам20:42
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