Шокирующее видео полтергейста попало в Сеть. ВИДЕО

15.02.2017 22:40

Видео, опубликованное на популярном видеохостинге "YouTube" 9 февраля 2017 года зафиксировало, как некая сверхъестественная сущность сначала проникает в комнату, где спят два мужчины, а затем стаскивает одного из них за ноги с кровати. Данный инцидент произошел в Индии, в помещении, где отдыхали после рабочей смены два наемных работника, чьи имена не упоминаются, передает "Диалог.UA".

На снятых кадрах можно видеть, как в комнату со спящими мужчинами сначала открывается дверь, а через несколько секунд обе ноги одного из мужчин начинают подниматься над кроватью в воздухе. После чего невидимая сущность яростно начинает тянуть мужчину за ноги с кровати в сторону двери. Мужчина в панике просыпается и начинает отбиваться от потустороннего "гостя". Полтергейст отпускает конечности человека и тот в ужасе начинает озираться по сторонам, а затем выходит в коридор.