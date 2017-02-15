Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Шокирующее видео полтергейста попало в Сеть. ВИДЕО

15.02.2017 22:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шокирующее видео полтергейста попало в Сеть. ВИДЕО

Видео, опубликованное на популярном видеохостинге "YouTube" 9 февраля 2017 года зафиксировало, как некая сверхъестественная сущность сначала проникает в комнату, где спят два мужчины, а затем стаскивает одного из них за ноги с кровати. Данный инцидент произошел в Индии, в помещении, где отдыхали после рабочей смены два наемных работника, чьи имена не упоминаются, передает "Диалог.UA".

На снятых кадрах можно видеть, как в комнату со спящими мужчинами сначала открывается дверь, а через несколько секунд обе ноги одного из мужчин начинают подниматься над кроватью в воздухе. После чего невидимая сущность яростно начинает тянуть мужчину за ноги с кровати в сторону двери. Мужчина в панике просыпается и начинает отбиваться от потустороннего "гостя". Полтергейст отпускает конечности человека и тот в ужасе начинает озираться по сторонам, а затем выходит в коридор.



Теги: Донбасс, Индия, полтергейст, работник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх