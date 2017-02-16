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НАТО увеличивает расходы на оборону
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в Альянсе решили согласиться с требованием министра обороны США Джеймса Мэттиса об увеличении расходов на оборону.
Reuters сообщает, что о подобном решении Столтенберг заявил во время выступления перед министрами обороны НАТО, передают Вести.
"Это не какое-то одолжение США, а потому что именно они сами считают, что в интересах и Европы, и Канады направлять более значительные средства на оборонные расходы", – заявил Столтенберг на встрече в Брюсселе.
Инициативу Мэттиса также поддержал министр обороны Британии Майкл Фэллон и глава оборонного ведомства ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Столтенберг отметил, что некоторые страны уже подписали обязательство, согласно которому они увеличат ежегодные расходы на оборону до уровня 2% от ВВП в ближайшее время.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, НАТО, оборона
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