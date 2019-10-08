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Глава украинского представительства НАТО Александр Винников озвучил позицию альянса о "формуле Штайнмайера"
Представительство НАТО в Украине в лице его главы Александра Винникова заявило о том, что североатлантический альянс поддерживает согласование "формулы Штайнмайера" и вообще все шаги в направлении выполнения Минских соглашений.
В североатлантическом альянсе заявили и полной поддержке выполнения Минских соглашений всеми участниками конфликта на юго-востоке Украины. Об этом заявил на брифинге в Северодонецке Луганской области глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, — сообщает Диалог.UA.
"Мы отметили, что на прошлой неделе, во время переговоров Трехсторонней контактной группы, произошло согласование участниками "формулы Штайнмайера". Это может привести к определенной имплементации Минских соглашений", — убежден Винников. Также глава украинского представительства НАТО отметил, что альянс призывает Российскую Федерацию выполнить все взятые на себя обязательства в полном объёме. "Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений. Это единственный путь к политическому урегулированию военной ситуации", — подытожил Винников.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, конфликт, альянс, РФ, Минские соглашения
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