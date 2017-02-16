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Россиян обязали вернуть более 20 олимпийских медалей
Российские спортсмены обязаны вернуть свои олимпийские медали из-за результатов проверки на допинг.
Как передает Politeka, об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В частности, последняя перепроверка допинг-проб российских легкоатлетов показала, что в 23 случаях были использованы запрещенные препараты на олимпийских соревнованиях, соотвественно, спортсмены не имеют права на эти медали.
Также по итогам перепроверки пробна допинг были аннулированы результаты ряда эстафет Олимпийских игр за 2008 и 2012 год.
Тем временем, в федерации легкой атлетики сообщили, что на сегодняшний день, незаслуженную медаль вернул лишь спортсмен Антон Кокорин.
«ВФЛА отмечает данный поступок Антона Кокорина и призывает спортсменов, которые обязаны вернуть олимпийские медали и атрибутику в Международный олимпийский комитет, последовать его примеру», — заявили в федерации.
Теги: Донбасс, спорт, олимпиада, медаль
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