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Евросоюз продлил на год санкции против Беларуси
При этом в документе отмечается, что Совет сделал исключение, "разрешив экспорт в Беларусь оборудования для биатлона"
Совет ЕС в понедельник продлил на год санкции против Беларуси, которые включают эмбарго на поставки оружия и визовые запреты и замораживание счетов в отношении четырех человек. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
"Рада 27 февраля решила продлить на год, до 28 февраля 2018 года, ограничительные меры против Беларуси. Они предусматривают эмбарго на оружие, а также замораживание средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении 4 лиц, привлеченных к делу об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при непонятных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах", – говорится в сообщении Совета ЕС.
При этом в документе отмечается, что Совет сделал исключение, "разрешив экспорт в Беларусь оборудования для биатлона".
Как сообщалось, в конце февраля прошлого года ЕС отменил большинство санкций против Беларуси. В частности, были сняты санкции в отношении 170 лиц и трех компаний.
Однако санкции против 4 человек и оружейное эмбарго остались действовать.
Ранее сообщалось, что власти Беларуси ожидает полной отмены санкций ЕС.
Источник: www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Беларусь, Евросоюз, санкции
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