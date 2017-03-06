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Запуск ракет КНДР: появились требования НАТО
В НАТО решительно осудили ракетные пуски, которые были осуществлены Северной Кореей
Как передает Politeka со ссылкой на агентство РИА, с таким заявлением выступила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
«Эти ракетные испытания снова нарушают серию резолюций Совета Безопасности, требующих от КНДР прекратить всю деятельность, которая связана с ее программой баллистических ракет, отказаться от всех существующий программ по разработке оружия массового уничтожения полностью, проверяемым и необратимым образом», — заявила представитель НАТО.
Лунгеску отметила, что самые недавние испытания, при которых три ракеты, как сообщалось, приземлились в подконтрольных Японии водах, являются особенно провокационными.
Как писала Politeka, утром, 6 марта, военные силы КНДР запустили сразу четыре баллистические ракеты, которые упали в Японском море в исключительной экономической зоне Японии.
Теги: Донбасс, НАТО, КНДР
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