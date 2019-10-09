«Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»

09.10.2019 07:47

Во вторник, 8 октября, на брифинге в Северодонецке Луганской области глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сделал громкое заявление относительно Донбасса, передает replyua.net.

Он отметил, что «формула Штайнмайера» - это единственный путь к урегулированию ситуации на востоке Украины. «НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование «формулы Штайнмайера» в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений», - отметил Винников.



В то же время он отметил, что НАТО призывает Россию «в полном объеме выполнить свои обязательства». «Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию», – резюмировал представитель Альянса.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что на «формулу» каким-либо образом повлияла российская сторона. По словам главы Германии, формула, которая была названа его именем, это попытка сделать из «больших шагов» урегулирования ситуации на востоке Украины, предусмотренных в Минских соглашениях, «ряд меньших шагов». «Была ситуация на переговорах в Париже три года назад, которые проводились на встрече нормандской контактной группы на высшем уровне.

Переговоры не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после минских соглашений, стали известными... Но шаги, которые должны были сделать обе стороны, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего более, чем попытку сделать из больших шагов, которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия до сих пор надо согласовать», - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.