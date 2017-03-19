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Китай настроился на Зимнюю Олимпиаду
Как сообщалось в докладе о работе правительства, в 2016 году торговый оборот рынка экономики совместного пользования Китая составил 3 трлн 450 млрд юаней.
Китай внёс проведение Зимней Олимпиады в стратегию скоординированного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.
Поставленная цель - «привлечь 300 млн китайцев к снегу и льду» будет способствовать развитию зимних видов спорта, строительству новых беговых дорожек, а также спортивной инфраструктуры в городах и посёлках.
«Цифровой дом» - новое явление в КНР. Под цифровой семьёй понимается соединение и управление различными электронными приборами в доме, а также внедрение здоровой медицины, электронного управления и электронной коммерции в семьях.
В 2016 году объём розничных онлайн-продаж в деревнях Китая достиг 894 млрд 540 млн юаней, что составило 17.4% от общего масштаба онлайн-продаж по стране.
«Женьмин Жибао»
Теги: Донбасс, Китай, олимпиада, зима
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