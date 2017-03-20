- «Зеленое» нападение на Навального: появились новые фото, видео11:45
- В Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов11:20
- Россия приравняла владельцев паспортов «ЛДНР» к гражданам Украины09:40
- В Конгрессе США не имеют доказательств сотрудничества штаба Трампа с Кремлем – СМИ09:12
- Стало известно, когда воссоединится семья Трампов07:32
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- Песков: Украина важна для России16:40
- Кива произвел фурор в эфире российского ТВ. ВИДЕО16:00
- Россия перебросит в Черное море три подлодки15:40
- Глава МИД Франции резко отчитал Лаврова за поддержку сепаратистов "ЛДНР", незаконно захвативших украинские предприятия на Донбассе14:40
В Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов
В мексиканском штате Веракрус обнаружено сделанное наркомафией захоронение, в котором находились 47 человеческих черепов, сообщил прокурор штата Хорхе Уинклер.
По словам прокурора Уинклера заявил, что черепа обнаружили в восьми ямах, расположенных в 10 километрах от города Альварадо
Большинство из них пропали около года назад.
С 2010 года в Веракрусе без вести пропали около 720 человек. Этот штат на побережье Мексиканского залива давно стал ареной противостояния двух могущественных наркокартелей — "Лос-Сетас" и "Залив". Группировки соперничают в контроле над поставками наркотиков в США. "Лос-Сетас" ранее были боевым крылом картеля "Залив", однако в середине 2000-х годов отделились в самостоятельную преступную организацию.
Ранее сообщалось, что власти Мексики обнаружили 32 тела и девять человеческих голов в штате Герреро на юге страны. Останки погибших извлекли из 17 тайных захоронений на холме в деревне Почауиско.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Мексика, черепаха, захоронение
- Откровения от губернатора Донетчины - о "зависших" жителях области, провале патриотов на выборах и сотрудничестве с Ахметовым (ВИДЕО)
- В Китае родилась черепаха с двумя головами (ВИДЕО)
- Люди беглого олигарха Курченко нагло грабят и вывозят уголь с его предприятий в Россию
- В Мексике из воды появилась церковь 16-го века (ВИДЕО)
- Футболист убил рефери матча посреди стадиона
- Ахметовская компания ДТЭК полностью контролирует свои активы на оккупированном Донбассе
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- «Зеленое» нападение на Навального: появились новые фото, видео11:45
- МВФ снова отложил транш: что будет с долларом11:35
- В Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов11:20
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны11:10
- Аваков решил заняться Парасюком. ВИДЕО10:55
- Керченский мост разваливается на части - видео10:38
- Свежие сводки из зоны АТО: бойцов ВСУ обстреляли из минометов и артиллерии10:25
- Депутат рассказал о возможном компромиссе между блокадниками и властью — видео10:15
- Европейская делегация в Крыму: названы имена всех прибывших10:02
- «Евровидение-2017»: Украина приняла окончательное решение по Самойловой09:50
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев