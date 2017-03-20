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В Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов

20.03.2017 11:20
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В Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов

В мексиканском штате Веракрус обнаружено сделанное наркомафией захоронение, в котором находились 47 человеческих черепов, сообщил прокурор штата Хорхе Уинклер.

По словам прокурора Уинклера заявил, что черепа обнаружили в восьми ямах, расположенных в 10 километрах от города Альварадо

Большинство из них пропали около года назад.

С 2010 года в Веракрусе без вести пропали около 720 человек. Этот штат на побережье Мексиканского залива давно стал ареной противостояния двух могущественных наркокартелей — "Лос-Сетас" и "Залив". Группировки соперничают в контроле над поставками наркотиков в США. "Лос-Сетас" ранее были боевым крылом картеля "Залив", однако в середине 2000-х годов отделились в самостоятельную преступную организацию.

Ранее сообщалось, что власти Мексики обнаружили 32 тела и девять человеческих голов в штате Герреро на юге страны. Останки погибших извлекли из 17 тайных захоронений на холме в деревне Почауиско.

 

Источник:  segodnya.ua



Теги: Донбасс, Мексика, черепаха, захоронение
 
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