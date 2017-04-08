Умер космонавт Георгий Гречко

08.04.2017 12:34

В ночь на 8 апреля умер советский космонавт Георгий Гречко. Ему было 85 лет,сообщает "Медуза".

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Гречко выписали из 81-й городской клинической больницы Москвы имени Вересаева, куда его госпитализировали «с тиснением в груди и подозрением на микроинфаркт».

Георгий Гречко родился в 25 мая 1931 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский военно-механический институт, участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций.