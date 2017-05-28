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Крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция запущена в Китае

28.05.2017 14:10
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Крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция запущена в Китае

Китайская компания Sungrow, поставщик фотоэлектрических инверторных систем, объявила о вводе в эксплуатацию крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции.

Китай одна из самых загрязненных стран на планете, но после подписания Парижского соглашения правительство вкладывает средства в инициативы «зеленой энергии», чтобы следовать условиям по уменьшению загрязнения и улучшить свою негативную репутацию. Теперь Хуайнань является домом для крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции.

Новая электростанция в 40 мВт была построена с использованием инверторов Sungrow. Сегодня она успешно подключена к национальной сети в Хуайнане, Китай. И хотя этот город известен своей землей, богатой углем, китайское правительство решило инвестировать финансы в плавучую солнечную электростанцию, так как регион постоянно накрывают дожди, что приводит к наводнениям.

Более прохладный воздух на поверхности помогает минимизировать риск перегрева солнечных панелей, что в результате предотвращает риск снижения производительности.

Панели связаны с центральным преобразователем и передающим распределителем. Оба были поставлены компанией Sungrow и настроены для работы с плавучими электростанциями. Это гарантирует, что они устойчивы к воздействию высокой влажности и брызгам воды.

Sungrow является одним из крупнейших в мире поставщиков инверторных систем с общим объемом более, чем 31 гигаватт в мире по состоянию на декабрь 2016 года.

Источник: gooodnews.ru



Теги: Донбасс, Китай, солнце, электростанция
 
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