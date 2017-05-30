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"Путин - это главная угроза, больше, чем ИГИЛ", - сенатор Маккейн растоптал президента РФ, поставив его в один ряд с террористами-убийцами

30.05.2017 12:45
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"Путин - это главная угроза, больше, чем ИГИЛ", - сенатор Маккейн растоптал президента РФ, поставив его в один ряд с террористами-убийцами

Сенатор-республиканец Джон Маккейн смело заявил о том, что считает президента России Владимира Путина большей угрозой для международной безопасности, чем террористическую организацию "Исламское государство".

Президент Российской Федерации Владимир Путин угрожает международной безопасности намного серьезнее, чем экстремистская группировка "Исламское государство". Об этом объявил американский сенатор Джон Маккейн в интервью австралийскому каналу ABC.

"Я считаю, что он (Владимир Путин - ред.) - это главная и самая большая угроза, больше, чем ИГИЛ", - подчеркнул он. Также политик отметил, что сенат будет выступать за продолжение санкций против России из-за вмешательства в президентские выборы в США.



Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, ИГИЛ
 
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