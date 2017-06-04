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Такие полезные геоячейки, или как укладывают асфальт на Западе
О высоком качество дорог на Западе говорят много, и сомнений этот факт ни у кого не вызывает: дороги строят качественно, а служат они без ремонта достаточно долго. Но в чём же секрет укладки асфальта в западных странах? Оказывается, всё дело в технологиях укладки.
Способ укладки дорог, известный как «геоячейки», появился на Западе в после проведения в 1991 году операции «Буря в пустыне». Разработан этот способ был по заказу американских военных и первоначально применялся для прохода танковой техники по пескам.
Впервые в мирных целях этот способ применила американская компания Presto Products Company, получившая сразу два международных патента – на систему стабилизации грунта и на способ сварки полиэтиленовых полос георешёток Geoweb.
Но с того момента прошло уже более 15 лет, и по американскому законодательству инновация стала достоянием государства. Основное преимущество этих технологий – прочность на растяжение и разрыв, долговечность и способность к сопротивления агрессивным внешним факторам – колебаниям температур, влаге, химикатам, грибку, плесени и солнечным лучам.
Использование при строительстве дорог геоячеек способствует качественному армированию грунтов и существенному увеличению сроков межремонтной эксплуатации строительных объектов. Кроме этого, геоячейки повышают безопасность на дорогах и эффективно противостоят эрозии, размыванию и выветриванию верхнего слоя почвы.
Источник: gooodnews.ru
Теги: Донбасс, технология, асфальт, Запад
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