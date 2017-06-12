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Астроном: Внеземную жизнь найдут в ближайшие десятилетия
Британский астроном Крис Импей считает, что вскоре поиски жизни за пределами Земли принесут результаты. Он заявил, что менее чем через два десятилетия будет найдена внеземная жизнь, но она может быть не такой, как мы надеялись, передает УНИАН.
"Я поставил на выявление микробной жизни в течение 10 или 15 лет, а не разумной", - сказал Импей изданию Science Alert.
По мнению ученого, жизнь может существовать на Марсе, но, вероятно, ниже его поверхности, поэтому ее гораздо труднее обнаружить. Таким образом, он утверждает, что больше всего шансов найти признаки жизни на Красной планете.
Ранее ученые обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из которых условия подходят для существования жизни, поскольку они, вероятно, имеют воду и густую атмосферу.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, открытие, инопланетянин, цивилизация
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