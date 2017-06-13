Путин подозревает, что США хотят забрать ядерный арсенал РФ

13.06.2017 10:59

Президент России Владимир Путин заявил, что США, возможно, хотят уничтожить российскую экономику и сменить руководство страны, чтобы в конечном итоге забрать ядерный арсенал РФ. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме показанном на телеканале Showtime, передает УП.

В ходе беседы Стоун спросил, вероятно ли, что стратегия США заключается в том, чтобы уничтожить экономику России и сменить руководство, сделать из РФ своего союзника и в конечном итоге забрать ее ядерный арсенал.

"Такой вариант мысли, такой вариант политики возможен. Если это так, я думаю, что это ошибочная политика именно потому, что такой взгляд на отношения с Россией не нацелен в будущее. Люди, которые так думают, не смотрят как минимум на 25-50 лет вперед. А если бы они взглянули на это, то, наверно, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала", - заявил Путин.