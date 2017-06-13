Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Путин подозревает, что США хотят забрать ядерный арсенал РФ

13.06.2017 10:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин подозревает, что США хотят забрать ядерный арсенал РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что США, возможно, хотят уничтожить российскую экономику и сменить руководство страны, чтобы в конечном итоге забрать ядерный арсенал РФ. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме показанном на телеканале Showtime, передает УП.

В ходе беседы Стоун спросил, вероятно ли, что стратегия США заключается в том, чтобы уничтожить экономику России и сменить руководство, сделать из РФ своего союзника и в конечном итоге забрать ее ядерный арсенал.

"Такой вариант мысли, такой вариант политики возможен. Если это так, я думаю, что это ошибочная политика именно потому, что такой взгляд на отношения с Россией не нацелен в будущее. Люди, которые так думают, не смотрят как минимум на 25-50 лет вперед. А если бы они взглянули на это, то, наверно, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала", - заявил Путин.



Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, ядерное оружие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх