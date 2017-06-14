Еврокомиссия дала месяц Чехии, Венгрии и Польши на объяснение отказа принимать беженцев

14.06.2017 17:30

Европейская комиссия официально объявила в среду о начале процедуры в отношении Чешской республики, Венгрии и Польши о несоблюдении законодательства Евросоюза в связи с невыполнением решения Совета ЕС от 2015 года о переселении беженцев и просителей убежища.

"Хотя комиссия неоднократно призывала эти три страны принять меры, они продолжают уклоняться от своих юридических обязательств и не выполнили их по отношению к Греции, Италии и другим государствам-членам", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

По решению Совета ЕС государства-члены обязаны предлагать места для переселения каждые три месяца, чтобы обеспечить быструю и организованную процедуру приема беженцев и просителей убежища.

"Однако Венгрия не приняла никаких мер с начала программы переселения, тогда как Польша не приступила к переселению и не предлагала мест с декабря 2015 года. Чешская республика не осуществила никаких переселений с августа 2016 года и не предлагала никаких новых мест уже более года", - говорится в коммюнике.

Так как из принятого накануне доклада о переселении и размещении беженцев следует, что Венгрия, Польша и Чехия до сих пор не сделали ничего для выполнения своих юридических обязательств, Еврокомиссия решила начать процедуру о несоблюдении европейского законодательства против этих трех государств-членов ЕС и направить им соответствующие письменные уведомления.

В коммюнике Еврокомиссии поясняется, что уведомление представляет собой первый этап процедуры, на котором требуется дать в ответ официальную информацию о ситуации с невыполнением законодательства ЕС. Еврокомиссия уточняет, что с учетом чрезвычайного положения с переселением и неоднократных напоминаний об их долге, адресованных Венгрии, Польше и Чехии, правительства этих трех стран должны в месячный срок дать ответ на запрос ЕК вместо обычно предусмотренного срока в два месяца.

В случае отсутствия своевременного ответа, или если представленные аргументы не смогут быть сочтены удовлетворительными Еврокомиссия может принять решение о переходе к следующему этапу процедуры и направить властям трех стран "мотивированное мнение". В случае необходимости Еврокомиссия затем сможет обратиться в Суд ЕС.

Ранее в среду, выступая в Европарламенте в Страсбурге, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о данной ситуации: "Речь не идет о санкциях, хочу это подчеркнуть. Речь просто о констатации того, что европейское право не уважается. Еврокомиссия является гарантом договора (о Европейском союзе - ИФ), а это означает, что запуск этих процедур - ее долг".

По его словам, не следует приравнивать процедуры о нарушении к санкциям. "Речь, я повторяю, о том, чтобы привести к уважению европейского права, запуская процедуру о нарушении. Это не то же самое, что и санкции", - объяснил Ж.-К.Юнкер.

"Но я не оставляю надежду, что европейский разум и европейские ценности одержат верх, в конце концов. Я не думаю, что Суд ЕС смог бы предписать европейскую солидарность. Солидарность взывает к немедленному политическому ответу. Невозможно ударом дубинки навязать солидарность. Такого не бывает. Особенно, когда речь идет о человеческих жизнях", - добавил глава Еврокомиссии.

"И я надеюсь, что именно в этом смысле в перспективе предстоящего Европейского Совета будут поняты процедуры о нарушении", - заявил Ж.-К.Юнкер.

Источник interfax.com.ua