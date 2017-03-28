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Названа новая дата безвиза для Украины
Европейский союз может предоставить Украине безвизовый режим 11 июня 2017 года. Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает УНИАН.
"Для Украины, пленарное заседание ЕП (Европарламента – ред.) для голосования за "безвиз" состоится 6 апреля и ЕС, вероятно, поддержит его 26 апреля. Подпись (состоится – ред.) +- 15 мая, вступление в силу +- 11 июня», – предполагает журналист.
Как сообщалось ранее, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что украинцы получат право на поездки в страны ЕС без виз до середины лета.
Напомним, во вторник, 28 марта (23:00 27 марта по киевскому времени) начал действовать безвизовый режим Евросоюза для Грузии. Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии напечатали 8 марта в Официальном журнале Европейского Союза. Оно должно было вступить в силу через 20 дней. Этот срок наступил именно 28 марта.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Грузия, Европарламент, Администрация президента, безвизовый режим
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