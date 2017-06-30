На Москву обрушился мощный шторм: сильный ливень, град и затопленные улицы. ВИДЕО

30.06.2017 17:39

Тучи затянули небо в лучших традициях голливудских фильмов-катастроф, город заливает сильный дождь.

В Москве сегодня бушует сильнейший шторм – на город обрушилось большое количество осадков в виде дождя и града, также сильный ветер.

На фото можно увидеть, что тучи так затянули небо, что в городе средь бела дня совсем стало темно.

Из-за сильнейшего дождя дороги города подтоплены. Люди также засняли, как град устроил "бомбардировку" Москвы.