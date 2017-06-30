Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На Москву обрушился мощный шторм: сильный ливень, град и затопленные улицы. ВИДЕО

30.06.2017 17:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Москву обрушился мощный шторм: сильный ливень, град и затопленные улицы. ВИДЕО

Тучи затянули небо в лучших традициях голливудских фильмов-катастроф, город заливает сильный дождь.

В Москве сегодня бушует сильнейший шторм – на город обрушилось большое количество осадков в виде дождя и града, также сильный ветер.

На фото можно увидеть, что тучи так затянули небо, что в городе средь бела дня совсем стало темно.

Из-за сильнейшего дождя дороги города подтоплены. Люди также засняли, как град устроил "бомбардировку" Москвы.

 



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Москва, осадки, шторм, дождь, град
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх