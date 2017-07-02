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Британия судит своего гражданина за участие в боевых действиях в составе "ДНР"
В Великобритании судят 41-летнего Бенджамина Стимсона за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории оккупированного Донбасса.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Times.
Известно, что Стимсон провел четыре месяца на Донбассе в 2015 году. Он, придерживаясь социалистических взглядов, отправился на восток Украины, "чтобы начать новую жизнь", отмечают в издании. Он также надеялся получить российское гражданство.
Находясь в Украине в октябре того же года, он дал интервью BBC, в котором заявил, что "Россия стала жертвой западной империалистической агрессии".
"Я приехал сюда как человек рабочего класса без работы", - заявил британец. Стимсон рассказал, что не участвовал в боевых действиях, но готов убивать, "если его жизнь будет в опасности". "Я считаю это частью войны. Мы в форме. Я вижу себя как защитника мирных жителей".
Изначально он прилетел в Москву, а в Украину попал через Ростов. Когда Стимсон вернулся в Манчестер, его арестовали.
Стимсону вынесут приговор 14 июля.
Также в издании отметили, что это первый процесс над гражданином Великобритании, побывавшем в Донбассе во время конфликта.
Теги: Донбасс, Великобритания, суд, ДНР
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