- У Конгресі США пропонують запровадження нових санкцій проти РФ16:11
- Україна та НАТО протидіють спільним викликам - Расмуссен15:51
- Військова операція на Донбасі коштує Росії не більше двох мільярдів доларів на рік – російський економіст15:36
- Гройсман: Агрессия РФ - это проблема всего демократического мира15:14
- Україна і Нідерланди підписали угоду про співпрацю в розслідуванні збиття рейсу MH1714:30
- У Гамбурзі розпочалася зустріч Меркель, Макрона і Путіна14:12
- США и Россия договорились создать канал связи по Украине – Лавров12:11
- В Ізраїлі відпочиватимуть сім’ї загиблих бійців АТО11:50
- Франция не присоединится к договору ООН о запрете ядерного оружия09:32
- Французы могут построить в Чернобыле гигантскую солнечную электростанцию08:25
Российские военные корабли устроили провокацию возле границ Латвии
Военные корабли РФ приблизились к латвийской границе
Российские военные корабли 7 июля устроили очередную провокацию Недалеко от государственной границы Латвии.
Об этом сообщается в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.
Военные сообщили, что на расстоянии 10 миль от границы, которая проходит по морю, были замечены корабли Военно-морского флота РФ. Близко к границе подошел корабль поддержки российской подводной лодки класса "Каштан".
В то же день на расстоянии 7 морских миль латвийские военные идентифицировали российский десантный корабль "Иван Грен".
Напомним, подобная ситуация произошла в мае 2017 года. Тогда в водах латвийской эксклюзивной экономической зоны в четырех милях от территориальных вод были замечены корветы Liven 551, "Серпухов 603" и "Моршанск 824".
Источнки: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Латвия, провокация, корабли
- В Одессе убили стрелявшего в патриотов бандита по кличке Боцман (ВИДЕО)
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Боевики продолжают вооруженные провокации, ведут разведку и увеличили число ДРГ из местных
- В Славянске "республиканцы" используют квартиры жителей как огневые точки
- У боевиков "ЛНР" паника: "Плот" готовит зачистку"
- Зона АТО: потери и провокации
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- В Часовом Яре Бахмутского района произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы11:18
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе10:45
- У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МОЖНА КУПАТИСЯ ЛИШЕ НА П’ЯТИ ПЛЯЖАХ 10:09
- В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ СУТТЄВО ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ДИКИХ ТВАРИН 09:49
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- В Раде предлагают отменить плату за подключение к инженерным сетям17:33
- У Києві біля метро "Голосіївська" в житловому будинку стався вибух, є постраждалі17:11
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- У Конгресі США пропонують запровадження нових санкцій проти РФ16:11
- Україна та НАТО протидіють спільним викликам - Расмуссен15:51
- Військова операція на Донбасі коштує Росії не більше двох мільярдів доларів на рік – російський економіст15:36
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву