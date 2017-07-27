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Эксперты назвали лучшие страны для жизни женщин

27.07.2017 17:13
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Эксперты назвали лучшие страны для жизни женщин

Эксперты авторитетного американского издания U.S. News & World Report обнародовали рейтинг лучших стран для жизни женщин, составленный в сотрудничестве с Уортонской школой бизнеса и компанией BAV Consulting.

В ходе исследования были проанализированы данные по 80-ти наиболее развитым странам мира, и опрошены более девяти тысяч женщин. Среди критериев, которым уделялось наиболее пристальное внимание, значатся гендерное равенство, экономическое благосостояние, права человека, а также уровень развития и безопасность.

Исходя из этих критериев, возглавила список стран Швеция, где женщины имеют одинаковые права с мужчинами. Следом за ней в тройку лидеров вошли Дания и Норвегия.

ТОП-10 стран выглядят так:

  1. Швеция
  2. Дания
  3. Норвегия
  4. Нидерланды
  5. Канада
  6. Финляндия
  7. Швейцария
  8. Австралия
  9. Австрия
  10. Новая Зеландия

Украина в списке фигурирует на 52-м месте, в то время, как соседняя Польша заняла 20-е место, Россия - 30-е, а Беларусь - 36-е.

Источник: korrespondent.net



Теги: Донбасс, страна, эксперт, женщины
 
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