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Сразу 17 стран потребовали отстранить Россию от Олимпиады-2018
Национальные антидопинговые организации (NADO) семнадцати стран не хотят видеть сборную России на Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Южной Корее.
Они потребовали, чтобы РФ отстранили от участия в зимних Играх в Пхенчхане, передает ВВС.
За пять месяцев до начала Олимпиады-2018 участники NADO выпустили совместное заявление, согласно которому "отказ МОК привлечь Россию к ответственности за один из самых больших скандалов в истории спорта... ставит под удар чистых спортсменов и будущее олимпийского движения".
Антидопинговые организации (в том числе из Британии и США) считают, что Россия должна быть наказана "за доказанные нарушения на Играх-2014 в Сочи и продолжающуюся неспособность выполнить обязательства по чистому спорту".
Они также заявили о "серьезных сомнениях" в том, что игры в Пхенчхане будут чистыми, из-за "незавершенного расследования о применении допинга российскими атлетами на Олимпиаде 2014 года в Сочи и данных о некорректном тестировании российских атлетов за последние четыре года".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Южная Корея, Олимпиада-2018
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