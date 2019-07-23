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Бомбардировщик России нагло нарушил "воздух" Южной Кореи - истребители в ответ открыли огонь. ВИДЕО
Впервые российские ВВС нарушили южнокорейское воздушное пространство. Самолет отогнали. Теперь Сеул собирается вызвать "на ковер" послов РФ и Китая. Истребители-перехватчики ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как российский стратегический бомбардировщик зашел в воздушное пространство этой страны.
Об инциденте, ссылаясь на сообщение южнокорейского Генштаба, пишет "Лига" со ссылкой на агентство Yonhap, передает dialog.ua.
Происшествие произошло сегодня утром по местному времени. Сначала три военных самолета РФ вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи, после чего два вернулись, а третий продвинулся далее, нарушив воздушное пространство у восточного побережья азиатской страны. Это произошло в районе группы островов Лианкур (суверенитет над ними оспаривается Японией и Южной Кореей).
Отправленные на перехват истребители открыли предупредительный огонь. Нарушитель убрался восвояси, но позднее все повторилось: он снова зашел на чужую территорию, и ВВС Южной Кореи снова отогнали его огнем. Какой именно тип бомбардировщика был зафиксирован, не сообщается. Вероятно, это был Ту-95 или Ту-160. "Хотя случаи вхождения российских военных самолетов в зону идентификации ПВО время от времени случаются, нарушение воздушного пространства Южной Кореи беспрецедентно", - сообщили в южнокорейском Генштабе. Министерство обороны России опровергло заявление Южной Кореи о том, что российский бомбардировщик во вторник нарушил воздушное пространство этой страны. «По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи», — заявили в российском ведомстве. «Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать», — добавили там.
В то же время в Минобороны подтвердили, что к российским самолетам приближались два южнокорейских истребителя F-16, которые, по мнению Москвы, «совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности». По словам российских военных, южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили.
Теги: Россия, Донбасс, Южная Корея, истребитель, бомбардировщик, ПВО, Минобороны
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