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155-килограммовая модель написала книгу о нелегком пути к успеху
Модель Инстаграм Тесс Холлидей доказал, что красивые женщины могут быть еще и умными. На днях она презентовала книгу собственного написания о нелегком пути к вершине успеха, передает Joinfo.ua.
Тем, кто пришел на презентацию книги, было на что посмотреть. Тесс, ничуть не стесняясь своих пышных форм, облачилась в достаточно откровенный наряд. Пышечка надела черный топ и прозрачную юбку, которая практически не скрывала огромные бедра девушки, объем которых составляет 130 сантиметров, разукрашенные татуировками.
Быть толстой — тоже искусство. Книга Холлидей называется «The not so subtle art of being a fat girl» (Не такое уж тонкое искусство быть толстой девушкой).
Несмотря на достаточно специфические формы своего тела, Тесс никогда не знала недостатка в мужском внимании, о чем не раз говорила в своих интервью.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, книга, модель, успех
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