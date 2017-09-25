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Россию могут отстранить от Олимпиады-2018
Глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет запретить участие российских спортсменов на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхечхане. Об этом сообщает The Guardian, передает ЛIГАБiзнесIнформ.
Тайгарт считает, что МОК и Всемирное антидопинговое агентство ищут путь для допуска к играм российских спортсменов, несмотря на то, что доказаны факты коррупции на зимней Олимпиаде в Сочи.
Глава USADA считает, что России нужно запретить участие в играх и допустить нейтральных спортсменов, которые смогут пройти антидопинговую проверку.
Национальные антидопинговые агентства 17 стран также выступили за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Олимпиада-2018
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