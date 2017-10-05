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Известного украинского певца обворовали в США
05.10.2017 09:45
Жертвой мошенников стал Владимир Дантес.
В США у команды украинского певца и ведущего тревел-шоу «Еда, я люблю тебя!» Владимира Дантеса украли ценные вещи и документы, сообщает Хроника.инфо с ссылкой на Ведомости-UA.
Инцидент произошёл в Майами во время съемок. Из автомобиля исполнителя воры похитили ценные вещи и документы нескольких членов из его команды.
"Поэтому пришлось дальше ребятам передвигаться по Америке на машине. Я вызвался помочь и мы проехали 5 тысяч километров от Майами до Сан-Франциско и тогда только мы втроем увидели Гранд Каньон", – рассказал Дантес.
Теги: США, Донбасс, певец, Дантес, воровство
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