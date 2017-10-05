Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Известного украинского певца обворовали в США

05.10.2017 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Известного украинского певца обворовали в США

Жертвой мошенников стал Владимир Дантес.

В США у команды украинского певца и ведущего тревел-шоу «Еда, я люблю тебя!» Владимира Дантеса украли ценные вещи и документы, сообщает Хроника.инфо с ссылкой на Ведомости-UA.

Инцидент произошёл в Майами во время съемок. Из автомобиля исполнителя воры похитили ценные вещи и документы нескольких членов из его команды. 

"Поэтому пришлось дальше ребятам передвигаться по Америке на машине. Я вызвался помочь и мы проехали 5 тысяч километров от Майами до Сан-Франциско и тогда только мы втроем увидели Гранд Каньон", – рассказал Дантес.



Теги: США, Донбасс, певец, Дантес, воровство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх