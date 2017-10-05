Известного украинского певца обворовали в США

05.10.2017 09:45

Жертвой мошенников стал Владимир Дантес.



В США у команды украинского певца и ведущего тревел-шоу «Еда, я люблю тебя!» Владимира Дантеса украли ценные вещи и документы, сообщает Хроника.инфо с ссылкой на Ведомости-UA.



Инцидент произошёл в Майами во время съемок. Из автомобиля исполнителя воры похитили ценные вещи и документы нескольких членов из его команды.



"Поэтому пришлось дальше ребятам передвигаться по Америке на машине. Я вызвался помочь и мы проехали 5 тысяч километров от Майами до Сан-Франциско и тогда только мы втроем увидели Гранд Каньон", – рассказал Дантес.