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В Японии бьют тревогу из-за вымирания ископаемых животных

08.10.2017 17:44
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В Японии бьют тревогу из-за вымирания ископаемых животных

В Индии также замечены подобные явления.

Специалисты оповещают о массовой гибели ископаемых животных, которые сохраняли свой внешний вид 450 млн. лет, а также пережили пермское вымирание, в ходе которого 95% животных было уничтожено, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Мечехвосты относятся к виду членистоногих и получили свое название за шипообразный хвост. За последние века они сохранили свою внешность и пережили множество разнообразных видов, по этой причине получили прозвище живых ископаемых. Средняя продолжительность жизни у этих существ составляет около 20 лет, а откладывание яиц приходится к 9-12 году их жизни. Из года в год они выползали к берегам Японии для продолжения собственного рода, при этом умирало около 50-60 особей из двух тысяч скопившихся на берегу.

Однако прошлый год уменьшил популяцию этих животных в 10 раз. В Индии также замечены подобные явления.
С учетом того что меченосцев и так достаточно не много, эта снижение жизни ставит под угрозу их существование в будущем.

На данном этапе ученые не знаю что стало причиной столь высокой смертности среди этих животных. Есть предположения, что человеческая деятельность разрушает привычный ареал мечехвостов.



Теги: Донбасс, Япония, ископаемые, животные
 
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