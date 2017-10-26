Китайцы нашли новый способ спасти планету от голода

26.10.2017 21:44

Было исследовано 200 различных видов зерна для получения того, который лучше всего вырастет в соленой среде.



Ученые в Китае разработали несколько видов риса, которые можно выращивать в морской воде, что потенциально создает достаточное количество пищи для 200 миллионов человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Исследователи пытались выращивать зерно в соленой воде в течение десятилетий, но только теперь разработали сорта, которые могут быть коммерчески жизнеспособными.



Рис был выращен на поле недалеко от прибрежного города Желтого моря в Циндао в восточной провинции Шаньдун. Было исследовано 200 различных видов зерна для получения того, который лучше всего вырастет в соленой среде.



Морскую воду разбавляли, а затем направляли на рисовые поля.



Ожидалось, что ученые получат до 4,5 тонны риса с гектара, но урожай превысила ожидания, и в одном случае было собрано до 9,3 тонн с гектара.



Результаты испытаний значительно превзошли наши ожидания, — сказал профессор Люси Ширинг, профессор Университета Янчжоу, который участвует в проекте.



В Китае есть миллион квадратных километров земли, где урожайность не растет из-за высокой солености. Ученые надеются, что разработка нового риса позволит некоторым из этих районов использоваться для сельского хозяйства.



Если бы даже десятая часть этих площадей была засажена рисом, они могли бы производить 50 млн тонн продовольствия. Этого достаточно, чтобы накормить 200 миллионов человек, и увеличить производство риса в Китае на 20 процентов.