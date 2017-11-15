Массажист обвинил Джона Траволту в домогательствах

15.11.2017 08:01

Адвокат уже работает над тем, чтобы доказать невиновность своего клиента

63-летнего Джона Траволту обвиняют в сексуальных домогательствах. Так, на днях молодой массажист из фешенебельного отеля обратился с заявлением в полицию, рассказав, что в 2000 году актер приставал к нему. "Траволта попросил меня сделать ему эротический массаж и говорил о своих гомосексуальных фантазиях", — рассказал пострадавший.

Мужчина продолжил: "Когда мы остались наедине, он снял с себя полотенце и предложил сделать мне массаж, — говорит массажист. — Затем Траволта начал трогать меня за интимные места. Мне стало неловко, и я ушел, хотя Траволта уговаривал меня остаться — он хотел потереть мне спину в душе".

Кстати, несколько лет назад сразу несколько мужчин обвинили актера в домогательствах. Сотрудники отеля Beverly Hills Hotel в Лос-Анджелесе, а также служащий корабля заявляли, что Траволта появлялся перед ними в неглиже и предлагал непристойные вещи.

На "выпады" в сторону Траволты защита ответила кратко — все обвинения сфабрикованы ради денег. Впрочем, так же считает адвокат Джона и сейчас, который уже работает над тем, чтобы доказать невиновность своего клиента.

Актер уже 26 лет женат на актрисе Келли Престон. У супругов есть сын и дочь.

Напомним, Кристина Коэн, известная по ролям в сериалах "Блудливая Калифорния" и "Бывает и хуже", заявила, что была изнасилована звездой ТВ-хита "Сплетница" Эдом Вествиком.

Бена Аффлека неожиданно обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к киноактрисе Хилари Бертон и Роуз Макгавен.

Источник: https://www.segodnya.ua



