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"Подожду, пока украинцы выдохнут": российский актер отказался сниматься в Крыму

08.10.2017 18:49
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"Подожду, пока украинцы выдохнут": российский актер отказался сниматься в Крыму

Знаменитый актер пояснил свое решение.

Известный российский актер Михаил Ефремов отказался от предложения сниматься в фильме на территории аннексированного Крымского полуострова.

Об этом информирует телеканал "Дождь".

Как стало известно, у ведущей программы возник вопрос о поездке в Крым для съемок нового проекта, на который россиянин ответил отказом.

Он считает, что ему моментально запретят въезд в Украину, если он сунется на территорию полуострова.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, актер
 
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