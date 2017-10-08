"Подожду, пока украинцы выдохнут": российский актер отказался сниматься в Крыму

08.10.2017 18:49

Знаменитый актер пояснил свое решение.

Известный российский актер Михаил Ефремов отказался от предложения сниматься в фильме на территории аннексированного Крымского полуострова.

Об этом информирует телеканал "Дождь".

Как стало известно, у ведущей программы возник вопрос о поездке в Крым для съемок нового проекта, на который россиянин ответил отказом.

Он считает, что ему моментально запретят въезд в Украину, если он сунется на территорию полуострова.