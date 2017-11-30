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Жесткие меры: в США раскрыли главную угрозу для Кремля от новых санкций
Второй отчет Министерства финансов США будет включать информацию о российских олигархах, их семьях, состоянии, доказательствах коррупции, внешних деловых связях и источниках дохода.
Об этом сообщается в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".
Отмечается, что люди, которые окажутся в данном списке, являться кандидатами на введение санкций против них, однако не попадут под ограничительные меры автоматически.
Ранее персональные санкции США применялись только в отношении близких к Кремлю олигархов, большинство из которых имели мало активов за границей и жили в России. В данный список будут включены люди, которые не исключительно лояльны к Кремлю и которые имеют мало отношения или вовсе не влияют на внешнюю политику РФ. Stratfor обращает внимание, что Москва полагается на бизнесменов для поддержки негосударственных структур, финансового сектора и уровня занятости населения.
Новые санкции США окажут сильное влияние на экономику и политику РФ и, вероятно, настроят многих российских бизнесменов против Кремля.
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
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