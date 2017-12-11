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Британский боксер лишился части тела во время боя
После этого случая поединок сразу остановили
Боксер Стивен Смит едва не остался без уха в бою против Франциско Варгаса.
Во время девятого раунда оба боксера сошлись в клинче — как следствие, Варгас не рассчитал силу и оторвал своему сопернику часть уха. Судья сразу принял решение остановить бой.
Победителем этой битвы стал Варгас, который выиграл лишь по решению судейских записок. Следует отметить, что Смит является претендентом на титул чемпиона мира по версиям IBF и WBA во втором полулегком весе.
Напомним, чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) досрочно победил кубинца Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО) и четвертый раз защитил свой титул.
Как ранее писала Politeka, Василий Ломаченко проведет бой против кубинца Гильермо Ригондо в перчатках, которые раскрашены в желто-голубые цвета. Так, на большом пальце перчатки правой руки крупно изображен герб Украины. На перчатке левой руки на этом же месте есть надпись: LOMA.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, спорт, бокс, ухо
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