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Ученые заявили, что инопланетный вирус уничтожит Землю 23 декабря
11.12.2017 18:32
Астрономы из Индии заявили, что 23 декабря наступит конец света, сообщает журнал Science.
Учёные из Дели считают, что в скором времени на Земле распространится вирус, который сможет уничтожить всё человечество буквально за считаные дни. Что именно станет его источником доподлинно неизвестно.
В исследовании отмечается, что не так давно индийские астрономы заметили космический объект, отсутствующий в базе NASA. Предполагается, что именно с него на нашу планету и попадёт смертельный вирус.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, вирус, космос, конец света
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