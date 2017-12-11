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Ученые заявили, что инопланетный вирус уничтожит Землю 23 декабря

11.12.2017 18:32
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Ученые заявили, что инопланетный вирус уничтожит Землю 23 декабря

Астрономы из Индии заявили, что 23 декабря наступит конец света, сообщает журнал Science.

Учёные из Дели считают, что в скором времени на Земле распространится вирус, который сможет уничтожить всё человечество буквально за считаные дни. Что именно станет его источником доподлинно неизвестно.

В исследовании отмечается, что не так давно индийские астрономы заметили космический объект, отсутствующий в базе NASA. Предполагается, что именно с него на нашу планету и попадёт смертельный вирус.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, вирус, космос, конец света
 
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