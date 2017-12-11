Ученые заявили, что инопланетный вирус уничтожит Землю 23 декабря

11.12.2017 18:32

Астрономы из Индии заявили, что 23 декабря наступит конец света, сообщает журнал Science.

Учёные из Дели считают, что в скором времени на Земле распространится вирус, который сможет уничтожить всё человечество буквально за считаные дни. Что именно станет его источником доподлинно неизвестно.

В исследовании отмечается, что не так давно индийские астрономы заметили космический объект, отсутствующий в базе NASA. Предполагается, что именно с него на нашу планету и попадёт смертельный вирус.

Источник: https://from-ua.com